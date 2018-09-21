Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Oytun Şanal, son yolculuğa uğurlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - ABD yapımı televizyon dizisi 'Dallas'ın baş karakteri J.R. Ewing'i seslendirmesiyle tanınan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Oytun Şanal (81), 35 yıldır yaşamını sürdürdüğü ve çok sevdiği İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Tiyatro sanatçısı arkadaşlarının da törene katıldığı Şanal'ın cenazesi, 2 yıl önce yaşamını yitiren kızının defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, 'Dallas'ın baş karakteri J.R. Ewing'i seslendiren Oytun Şanal, 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Eylül ayının başında sağlık durumu ağırlaşan Şanal, Dikili'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki yazlığından İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda semtindeki evine getirildi. Şanal'ın kalbi, 17 Eylül Pazartesi günü durunca acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı. Şanal, Kadıköy'de tedavi gördüğü özel hastanede dün yaşamını yitirdi.

Oytun Şanal'ın cenazesi, 35 yıldır hayatını sürdürdüğü ve çok sevdiği Çandarlı'ya getirildi. Oytun Şanal'ın, 2 yıl önce hayatını kaybeden kızı Elif Şanal'ın cenazesi de Çandarlı'da toprağa verildiği için burada gömülmeyi istediği öğrenildi. Sanatçının cenazesi, Çandarlı Rahmi Tokat Camii'ne getirildi. Oytun Şanal gibi dublaj sanatçısı olan ve 'Dallas' dizisindeki Suel Ellen'ı seslendiren eşi Elçin ile oğlu Cenk Şanal, cami avlusunda taziyeleri kabul eti. Acılı aileyi arkadaşlarının yanı sıra uzun yıllar aynı tiyatro sahnelerini paylaştıkları Nurtekin Odabaşı ile eşi Oya Odabaşı da yalnız bırakmadı.

Çok üzgün olduğunu belirten Nurtekin Odabaşı, "Aynı gün 2 tiyatrocu dostumu kaybettim. Ferdi Merter ve Oytun Şanal'ın acısını yaşıyorum. Ben Oytun'la aynı sahneleri çok paylaştım. Tiyatro dünyasının başı sağ olsun" dedi. Oya Odabaşı ise "Çok sevdiğimiz bir dostumuz, tiyatrocu arkadaşımızı kaybettik. Artık bu jenerasyonunun son isimleriyiz. Tek tek gidiyorlar" diye konuştu. Tiyatrocu İlker Bafralı da "Çocuk tiyatrosunda birlikteydik. Büyük bir değer, büyük biri sanatçıydı. Üzüntümüz çok büyük" dedi. Nurtekin Odabaşı, rahatsızlığına rağmen bir süre yakın arkadaşı Oytun Şanal'ın tabutunun başında durdu.

Oytun Şanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 2 yıl önce hayatını kaybeden kızının defnedildiği mezarlıkta toprağa verildi.

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