Tire-Belevi karayolu, sel nedeniyle ulaşıma kapandı (3)

BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Tire ilçesinde sağanak yağışın ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle ilçenin batı kesimindeki, büyük bölümünde taşımalı eğitim yapılan Büyükkale İlkokulu, Büyükkale Ortaokulu, Akmescit İlkokulu, Basköy İlkokulu ve Başköy Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi.



Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()