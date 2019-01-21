THY, Stockholm ile Antalya'yı birbirine bağlıyor 

Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) İsveç'in başkenti Stockholm ile Antalya arasında direkt uçuşlara başlayacak. Stockholm ile Antalya'yı birbirine bağlayacak seferler 5 Temmuz 2019'da başlayıp, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

THY, İsveç'in başkenti Stockholm ile Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Antalya'yı doğrudan birbirine bağlamaya hazırlanıyor. THY'den yapılan açıklamaya göre 5 Temmuz 2019'da karşılıklı olarak başlayacak seferlerle nitelikli turistin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Açıklanan 2018 yılı yolcu rakamlarına göre hem iç hem de dış hat uçuşlarında geçtiğimiz yıl rekor sayıda yolcu taşıyan THY, Antalya’dan İsveç’in Stockholm kentine direkt uçmaya başlayarak Avrupa’nın kuzeyini Türkiye'nin güneyine bağlayacak. 5 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak seferler yaz sezonu boyunca haftada bir frekans icra edilecek. Yaz sezonunda Antalya Havalimanı’ndan başlayacak direkt seferler nitelikli turistin Türkiye'yi tercih etmesinde de önemli rol oynayacak. Antalya'ya doğrudan gerçekleşecek seferler Temmuz ayı başından Ekim ayı sonuna kadar icra edilecek, böylece İsveçliler Avrupa’nın gözde turizm merkezlerinden olan Antalya’ya THY ile doğrudan ulaşmış olacak.

BELİRLİ GÜNLER UÇUŞ OLACAK

Ekim ayı sonuna kadar devam edecek Stockholm-Antalya uçuşları şöyle gerçekleşecek: Cuma günleri yerel saat ile 23:20’de Stockholm’den kalkış yapması planlanan uçakların Cumartesi günleri yerel saat ile 04:20’de Antalya’ya varması öngörülüyor. Dönüş seferlerinin ise Cumartesi günü 01:20’de Antalya’dan kalkıp 04:25’te Stockholm’e varması planlanıyor.