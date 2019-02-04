THY'nin İstanbul Havalimanı'na "Yolculuk"unu dünyaca ünlü yönetmen çekti 

TÜRK Hava Yolları'nın dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği, İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen sürükleyici bir kovalamacayı anlatan 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da dün izleyiciler ile buluştu. Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. 6 dakikalık sinematik kısa film, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçiyor.

Super Bowl'a reklam veren ilk Türk markası olan THY, 2016'dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor. Türk Hava Yolları, ilk kez 2016 yılında Ben Affleck'in başrolünü oynadığı "Batman v Superman", 2017'de Morgan Freeman'ın izleyiciyi dünyayı keşfetmeye çağırdığı "Dünya Daha Büyük, Keşfet", 2018'de ise Dr. Öz'ün dünyanın güzelliklerini keşfettiği "Beş Duyu" kampanyası ile Super Bowl'da yer aldı.

"YOLCULUK" HAKKINDA

Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u havacılığın yeni merkezi olarak ele alan "Yolculuk" filminde 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu görev aldı. İstanbul Havalimanı'nda geçen sahneler ayrıca THY'nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturuyor.

Blade Runner 2049 filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks'in başrolde yer aldığı filmde kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı gibi İstanbul'un ikonik simgeleri arasında geçen ve dört günde çekimleri tamamlanan film, Ridley Scott'ın diğer eserlerine atıflar da içeriyor. 6 dakikalık sinematik kısa filme ve Scott'ın kendi anlatımıyla tüm süreci detaylarıyla ortaya koyan kamera arkası çekimlerine ek olarak filmin dört ayrı versiyonu da bulunuyor.

Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise, Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı.

AYCI: DÜNYAYI BİZİMLE KEŞFETMEYE DAVET EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Pazar günü Super Bowl'u izlediklerinde filmdeki nefes kesici İstanbul manzaraları ile karşılaşan herkesi, dünyayı bizimle keşfetmeye ve yeni evimiz olan İstanbul Havalimanı'nda Türk misafirperverliğini deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

Ünlü yönetmen Ridley Scott ise "İstanbul denizle içiçe olan mükemmel coğrafi yapısı ile hakkında bir hikaye yaratmak için ilham veren bir şehir. İstanbul, benim hikayeme de çok güçlü bir arka plan oluşturarak, ana karakterleri heyecan verici ve olağanüstü bir şekilde birleştirdi. Tıpkı yüzyıllardır birçok medeniyete tecrübe ettirdiği gibi" ifadelerini kullandı.

RİDLEY SCOTT KİMDİR?

Yaratık (1979), Bıçak Sırtı (1982), Thelma ve Louise (1991) ve Gladyatör (2000) gibi klasikleşmiş filmleriyle tanınan Ridley Scott, Türk Hava Yolları için çektiği kısa film ile 15 yıl aradan sonra ilk defa bir reklam filminde yönetmenlik yapmış oldu. Akademi Ödülleri'nde dört adaylığı bulunan ünlü İngiliz yönetmenin, aralarında dünyaca ünlü ticari firmalar için tasarlanmış ve yayınlandıkları dönemde ses getirmiş projelerin de bulunduğu yaklaşık 2700 reklam filmi bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)