THY, İstanbul Havalimanı’nda uçuş ağını genişletti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan bugün yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, yurt içinde ise Diyarbakır ve Hatay seferlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan THY, uçuş ağına 10 yeni hat ekledi. Havalimanından Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya sefer gerçekleştiren THY, bugün itibariyle iç hatlarda Diyarbakır ve Hatay, dış hatlarda ise Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat olmak üzere toplam 7 noktaya sefer başlattı. THY yarın ise Moskova, Kuveyt ve Kayseri hatlarını uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğu nokta sayısını 18'e yükseltmiş olacak. Yolcular Frankfurt, Paris ve Münih'e karşılıklı gidiş dönüş 129 USD, Tiflis'e 109 USD, Aşkabat'a ise 209 USD'den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

YOLCULAR HEM BİLET FİYATLARINI HEM DE HAVALİMANINI BEĞENDİ

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan bugün başlayan Frankfurt seferi yolcularından olan Mecit Yerlikaya, "Bileti bilinçli olarak burası diye almadık ama şanslıyız. Gördüğüm kadarıyla mükemmel bir havalimanı. Vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Buraya gelişmiz kolay oldu. 35 dakikada geldik. Bilet fiyatları da uygun" dedi.

Kız arkadaşı Amelia Stowers-Wah'ı anneannesiyle tanıştırmak için İstanbul'a gelen Alexander Kirschniok "Annem Türk, babam Alman. Ben de kız arkadaşımı tanıştırmak için İstanbul'a gelmiştim şimdi Frankfurt'a dönüyorum. Havalimanı çok uzak ama çok güzel, sevdim. Taksiyle geldik buraya. Bilet fiyatları geç ayırmamıza rağmen uyguN" diye konuştu. Amelia Stowers-Wah, İstanbul Havalimanı'nın modern bir havalimanı olduğunu ve beğendiğini söyledi.

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