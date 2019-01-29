THY, en iyiler arasında yer aldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()- Türk Hava Yolları (THY) uçakları, 2018 yılında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından 107 kere SAFA'dan (Yabancı Hava Aracı Emniyet Denetimi) geçirilirken emniyet ve konforlu hizmet konusunda Avrupa’nın en iyileri arasında yer aldı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi emniyet ve konforla uçtuklarını belirterek şunları söyledi: “2018 yılında yurt dışında uçaklarımız 107 kere (SAFA) denetimi yapıldı. Bu denetimlerde AB ülkeler ortalaması 0,48 iken (yüzde 50 daha az bulgu ile) THY 0,22 ile en iyiler arasında yer aldı. Sizlere emniyet ve konforla hizmet vermekten mutluyuz.”