Thomas Petermann: “Almanya’daki sağ görüşlü partiler göçmenleri tahrik ediyor”

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle “Uluslararası Göç ve Uyum Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyuma katılan Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Almanya’nın göçmenlere karşı tutumu ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Petermann, “Sağ görüşlü partiler göçmenleri tahrik ediyor” diye konuştu.

Retaj Royale İstanbul Otel’de düzenlenen sempozyuma İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Almanya’nın Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaççhırolı, Danimarka’nın Vejle Belediye Başkan Vekili İbjespergard, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ALMANYA’DA GÖÇMENLERİ EĞİTİM SİSTEMİNE DAHİL ETMEK KOLAY DEĞİL”

Almanya Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Petermann, göçmenlere karşı Almanya’nın tutumunu değerlendirerek şöyle konuştu: “Göçün bir reçetesi var mı? Nasıl hareket etmeliyiz? Kesin bir çözüm yoktur elbette ama ülkemizde kalmak isteyenlere lisan eğitimi vermeliyiz. Özellikle çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda eğitim sistemine dahil etmeliyiz. Ancak bu Almanya’da çok kolay değil. Kısmen siyasi bir arka plan var. Bazı bölgelerde öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki sağ görüşlü partiler maalesef göçmenlere karşı tahriklerde bulunuyorlar. Eğitim, meslek eğitimi gibi konular tüm tedbirleri dikkate alarak bu vatandaşların vatanlarına dönebilmeleri sağlanmalı.”

“GÖÇ EDEN KİŞİ SAYISINI KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin göç ile ilgili tedbirleri hakkında konuştu. Ersoy, “Ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve pek çok etkilerini göz önüne alarak önlem almaya çalışıyoruz. Bir taraftan da her yönüyle gariban insanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. 4 milyonu aşan bir kitleye ev sahipliği yapıyoruz bu sayının kontrolümüz dışında yukarı çıkmasına elbette izin vermek istemiyoruz” dedi.

Afgan göçleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Ersoy, “Hem Afgan hükümetinin gösterdiği olgun işbirliği ile hem de aldığımız önlemlerle bu dalga duruldu. Yaklaşık 8 bine yakın Afganlıyı da hava yoluyla ülkelerine teslim ettik. Bizim bu konudaki kararlılığımızı gören o insan dalgası da böylece azaldı” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DA 550 BİNDEN FAZLA SURİYELİ VAR”

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul’da hali hazırda 550 binden fazla Suriyeli ve yaklaşık 335 bin de ikamet izni sahibi yabancının olduğunu kaydetti. Ayaz, “Mevcut göçü rahatlıkla yönetebileceğimiz kanaatindeyim. Suriye krizinin başlangıcından beri verdiğimiz sınav da bunu çok iyi bir şekilde gösteriyor” dedi.

“GÖÇÜN OLUMLU ETKİLERİ DE VAR”

Göçün olumlu etkileri olduğunu belirten Ersoy, “Önümüzdeki süreçte de bu göçü iyi yönetirsek Türkiye’ye olumlu etkileri de olacak. Hızlı olarak gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu kapsamda da hem nitelikli iş gücü hem de bazı sektörlerde aranana iş gücü kaynağının göçmelerle karşılanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“İSLAMOFOBİ DAHİL HİÇ BİR FOBİYİ KABUL ETMİYORUZ”

Sempozyumda ırkçılıkla ilgili konuşan Avrupa Birliği Irkçılığa Karşı Birim Başkanı Benedetto Zaçhırolı ise, “Hepimiz ırkçılığa karşı insanlığı koruyan bir tutum alırsak ırkçılık sorununu çözeriz. Biz hiçbir fobiyi kabul edemeyiz. İslamofobi, Yahudifobi, homofobi gibi hiçbir fobiyi kabul etmiyoruz. Fobi korkudur” ifadelerini kullandı.

“SEMPOZYUM ORTAK AKIL YÜRÜTME KONUSUNDA KATKI SAĞLAYACAK”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise sempozyum sonunda verdiği röportajda, sempozyumun göç krizine karşı ortak hareket edebilmek için yapıldığını kaydetti. Çağırıcı, “Sempozyum ortak akıl yürütme ve deneyim paylaşma konusunda büyük katkı sağlayacak. Eğitim, dil ve meslek edinme konusunda onlara yardım ediyoruz. Kendi ihtiyaçlarını kendilerinin görebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

ULUSLARARASI GÖÇ VE UYUM SEMPOZYUMU

“Göçmenlerin sosyal uyumu nasıl sağlanmalı?” sorusuna cevap aranan sempozyumda siyasetçiler, akademisyenler, yurt içinden ve yurt dışından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları görüşlerini aktardı. Sempozyumun ilk oturumunda ‘Türkiye’de göçmenlerin uyumuna ilişkin iyi uygulama örnekleri’ paylaşılırken, ikinci oturumda farklı ülkelerden katılımcılar tarafından uyum konusundaki iyi uygulama örnekleri ‘Avrupa Perspektifleri: Sosyal uyum nasıl sağlanmalı?’ başlığı altında konuşuldu. Son oturumda ise ‘Sosyal uyum ve yerel yönetimler üzerine tartışmalar’ başlığı altında alanında uzman akademisyenler tarafından mevcut durum analizi yapılarak, göç konusunda deneyimler paylaşıldı. Oturumlar katılımcıların sorularına cevap verilerek son buldu.



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