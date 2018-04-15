Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı-1

Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,()
ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
FOTOĞRAFLI
Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,() ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor. FOTOĞRAFLI
Hasan YILDIRIM-İSTANBUL,()
ŞİŞLİ'DE bulunan Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Camiden dumanlar yükseliyor.
FOTOĞRAFLI