TEPSAM Başkanı Yıldırım: Venezuela'da baş aktör ABD

İSTANBUL, () - Venezuela'daki olayları değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "ABD, Venezuela'nın Rusya ve Çin ile yakınlaşmasını istemiyor. Ülkedeki karışıklığın baş aktörü ABD" dedi.

Ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhaliflerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklamalarının ardından başlayan gerginlik giderek büyüyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce mevcut hükümeti tanımayacaklarını duyuran muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı.Bunun üzerine ülkede Maduro karşıtı protesto gösterileri başladı.

Venezuela’daki karışıklığı değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "Venezuela, ekonomik ve politik bunalımları aşmak için kaynaklarını başka ülkelere açtı. İşte bu kaynakların açılmasından sonra ABD'nin hedefi haline geldi. Ülkedeki karışıklığın baş aktörü ABD" diye konuştu.

"ÇATIŞMA PETROL RANTINDAN ÇIKTI"

ABD'nin ülke üzerinde yoğun bir baskı ve ambargo uyguladığını belirten Yıldırım, " ABD, Venezuela’yı geri istiyor; bu nedenle de muhalefete hem açık hem de gizli destek sağlıyor. Çatışmalar petrol rantından çıktı. ABD'nin, yönetimin değişmesini sağlayabilmek için ülkeden petrol alımını durdurmak ya da ülkenin tüm petrol ihracını İran'a uygulananlara benzer bir yasak silsilesiyle bitirmek gibi seçeneklerin de dahil olduğu bir dizi yaptırımı gündemde getirmiş olması, petrol ve enerji kaynakları için Irak’a oynadığı oyunun aynısıdır" ifadelerini kullandı.

"TRUMP YÖNETİMDEYKEN DÜNYANIN BAŞINA NE GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri seçeneğinin olduğu bir girişim planladığını söyleyen Yıldırım, "Maduro'yu 'diktatör' olarak nitelendiren Trump’ın asıl hedefi enerji ve petrol kaynaklarıdır. Irak eski lideri Saddam Hüseyin’e yapılanlar şu anda Maduro’ya yapılıyor. ABD'nin canının istediği her yere müdahale etme hakkı yok. ABD gerek Orta Doğu'da, gerekse Venezuela'da kendi çıkarlarını uluslararası anlaşmalardan üstün görüyor. Kendi ülkesinin çıkarlarını dünyanın istikrarı ve faydasının üzerinde tutan ABD’nin dünyaya daha fazla istikrarsızlık ve ölüm getireceği nettir.Trump yönetimdeyken dünyanın başına ne geleceği belli değil" dedi.

TRUMP GUAİDO’YU NEDEN TANIDI?

ABD'nin Venezuela'nın Rusya ve Çin ile yakınlaşmasını istemediğini bu yüzden GUAİDO'yu tanıdığını dile getiren Yıldırım, "ABD müdahaleci politikalarını sürdürmek istemiyor.Bu yüzden 10 milyar doların üzerinde petrol ihracatı yaptığı Venezuela'nın Rusya ve Çin ile yakınlaşmasını istemiyor. Juan Guaido önderliğindeki muhalefet cephesi, Maduro'nun başkanlığını gayrimeşru bulduğunu açıklamasının arkasında Trump var" diye konuştu.