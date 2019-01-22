TEPSAM Başkanı Yıldırım'dan 'güvenli bölge' uyarısı

İSTANBUL, () - Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "ABD'nin güvenli bölge planı gerçekleşirse, Suriye'de 5-10 yıla bir PKK devletçiği ortaya çıkar" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye sınırında oluşturulan güvenli bölge için 'Bataklığa dönüşecek bir güvenli bölgeye izin vermeyiz' açıklamalarını değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, " Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenli bölge ile ABD'nin istediği güvenli bölge çok farklı. ABD güvenli bölge adı altında 'Bataklığa dönecek bir bölge' oluşturacak. ABD'nin güvenli bölge planı gerçekleşirse, Suriye'de 5-10 yıla bir PKK devletçiği ortaya çıkar" diye konuştu.

"GÜVENLİ BÖLGE İLE OPERASYONUN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORLAR"

ABD'nin öne sürdüğü ‘güvenli bölge' önerisinin, Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerine yönelik operasyonunun önüne geçmek olduğunu ifade eden Yıldırım,"Güvenli bölge önerisinin hayata geçmesi, bölgeye kimsenin havadan veya karadan müdahale edememesi anlamına gelir. ABD, bölgede uzun yıllar sürecek bir coğrafi plan uygulamak isteniyor. Türkiye gerekli stratejik adımlarını atmak zorundadır" dedi.

"ABD SURİYE'DE KALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

ABD'nin Suriye'den tam çekilmeyeceğini dile getiren Yıldırım, "ABD stratejik ortaklık yapmıyor ama ABD için Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Ayrıca, ABD Suriye’de Türkiye’nin kendi yerini almasını bekleyemez.Washington yetkilileri, Suriye'den çekilme gerçekleşse bile El-Tanf bölgesindeki 200 ABD askerinin orada kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. ABD, önce güvenli bölge, sonrasında da uçuşa yasak bölge ilan ederek, 5-10 yıl gibi bir süre içerisinde Suriye'de bir PKK devletçiğinin önünü açmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi yalnızlaştırmak için çalışanlar var" diyen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarıyla B planının hazır olduğunu ve Türkiye'nin stratejisini her an uygulamaya hazır olduğu sinyalini verdi. Türkiye direnen ve çevresindeki sorunlarla büyük bir gayret ve olgunlukla mücadele eden bir devlet" diye konuştu.

"İKİ ÜLKENİN 'GÜVENLİ BÖLGE' KAVRAMI FARKLI"

ABD’nin Türkiye'nin güneyindeki bölgelerde bulunan PKK/YPG hedeflerine de operasyon yapması istenmediğini ifade eden Yıldırım, ABD ve Türkiye arasında ittifak ilerlerse ve ortak bir güvenli bölge yakalanırsa Türkiye’nin bu işte üzerinde düşeni yapacağını inanıyorum. ABD’nin istediği güvenli bölge PKK/YPG'yi himaye eden bir karakter içeriyor.Türkiye böyle bir durumu asla kabul etmez. ABD’nin güvenli bölge kavramı ile Türkiye’nin güvenli bölge kavramı farklı ve bu yüzden askeri operasyon seçeneği kaçınılmazdır" dedi.