TEPSAM Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bekası için mücadele veriyor

TÜRKİYE Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bekası için her türlü mücadeleyi veriyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese karşı mücadele halinde olduğunu söyleyen TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, "Küresel ekonomide yaşanan tüm belirsizlik ve olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler hem küresel hem bölgesel olarak çok önemli" diye konuştu.'MÜSLÜMANLAR ORTADOĞU’DA BEKA MÜCADELESİ VERİYOR'Ortadoğu'da yaşananlar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ortadoğu başta olmak üzere dünyada müslümanlar beka mücadelesi veriyor. Ağır bir imtihandan geçiyor. Terör örgütlerinin öncelikli hedefi, kendileriyle aynı görüşü paylaşmayan diğer Müslümanlardır. Teröre ve teröre destek veren tüm ülkeler başta Müslümanlar olmak üzere dünyanın bekasını hedef alıyor" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'NİN BEKASI ABD'NİN HEDEFİDİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güvenli bölgede kontrol bizde olmalı. Bunun dışındaki önerilere kapalıyız" açıklamasıyla ilgili konuşan Yıldırım, "ABD Suriye’de stratejik ortaklık yapmıyor, 'Zaman kazanma' taktiği ile Suriye'nin üniter devlet yapısını bozmak isteyerek Türkiye’nin bekasını hedef alıyor. Aynı zamanda ABD'nin güven vermeyen ve açıktan Suriye'de terör örgütleri ile birlikte Türkiye'ye düşman bir siyaset ve strateji izlemesi Türkiye'yi yeni arayışlara itmiştir" dedi.'TÜRKİYE HER ZAMAN BARIŞIN DİPLOMASİNİN TARAFINDA YER ALACAKTIR'Yıldırım, Türkiye'nin her zaman barışın yanında yer alacağını belirterek, "Ortadoğu’da yaşanan süreç Türkiye’nin sabrını zorlayarak ortaya koyduğu soğukkanlı ve iyi niyetli tavırdır. Türkiye gerilimin, krizin ve husumetin safında değil, her zaman barışın, diyaloğun ve diplomasinin tarafında yer alacaktır. Sınır güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine Türkiye sessiz kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da yaptığı konuşmadan dünyaya bu mesajı verdi" diye konuştu.Türkiye'nin sadece kendi güvenliğini değil, Suriye’nin devlet yapısını korumayı hedeflediğini söyleyen Yıldırım, "Suriye halkının huzuru ve güveni için üzerimize düşenleri bugüne kadar yaptık. Türkiye siyasi iradesini etkin bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.