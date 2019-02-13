Tepebaşı Belediyesi'nin budama eğitimleri devam ediyor

TEPEBAŞI Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri devam ediyor. Son olarak 51 kişi daha eğitimlerde aldıkları bilgileri uygulama şansı yakalayarak budama öğrendi.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri" eğitimleri sürüyor.

Son olarak Şükranlılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi 51 kişinin katılımı ile gerçekleşen eğitimde kursiyerler, ilk olarak meyvecilikte fidan seçimi ve bahçe tesisi, budamada kullanılan araçlar ve dezenfeksiyonu, budama tekniği, zamanlarına göre budamalar, meyve ağaçlarında dal şekilleri, budama sistemleri, modern bahçecilikte telli terbiye sistemleri, bağcılıkta budama, gençleştirme budaması gibi konularda eğitim aldı. 51 kursiyere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgesi de takdim edildi.

Budama üzerine teorik eğitimlerin ardından gerçekleşen örnek bahçe gezisinde ise kursiyerler budama yaparak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu. Ayrıca kursiyerlere Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve budama bilgilerinin görseller ile anlatıldığı kitaplar da dağıtılırken dernek üyeleri düzenlenen eğitimden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

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