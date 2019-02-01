Tepe Savunma ve Güvenlik, 25’inci yılına özel konferans düzenleyecek

İSTANBUL, () - TEPE Savunma, kendi alanında çok özel konuşmacıları, kuruluşunun 25’inci yılına özel olarak gerçekleştireceği ‘Güveni Paylaşanlar’ konferansında bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Tepe Savunma ve Güvenlik, 12 Şubat Salı günü Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştireceği ‘Güveni Paylaşanlar’ temalı konferansında güvenlik konusunu uluslararası isimlerle masaya yatıracak.

Konferansta önce çıkan konuşmacılar arasında Eski NATO komutanı ve İngiliz Genel Kurmay Başkanı Sör Richard Shirreff, kendi geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan uçağıyla 24 saat kesintisiz uçarak dünyada ses getiren İsviçreli kâşif, pilot Andre Borschberg ve Londra 2012 Olimpiyatları’nın güvenliğini sağlayan John Donlon yer alıyor.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİNE BİRLİKTE YÖN VERECEĞİZ”

‘Güven, Saygı ve Uzmanlık’ ilkelerine dayalı çalışma yaklaşımları ile müşterilerine her zamankinden daha yakın olmayı hedeflediklerini belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Bora Doğualp, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, fark yaratmaya çalıştık. Aramızda güvene dayalı güçlü bağı her geçen gün daha da güçlendirdik. Sadece bir ihtiyaç değil vazgeçilmez bir gereklilik olan güvenlik sektörü, bireylerin olduğu kadar toplumun güvenliğini de tamamlayıcı oldukça hassas sorumluluklar üstleniyor. Biz de bu sorumluluk bilinci ile ‘Güveni Paylaşanlar’ konferansımızda dünyanın önemli uzmanlarını, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle buluşturarak sektörün geleceğine birlikte yön vereceğiz” dedi.

25’inci yıl iletişim kampanyasını ‘Aramızdaki bağı görebiliyor musunuz?’ sloganıyla yürüttüklerini belirten Tepe Savunma ve Güvenlik Pazarlama Müdürü Nigar Koyuncuoğlu, yeni nesil güvenlik anlayışı ile müşterileri ve tedarikçilerine çözümler sunduklarını belirtti. Koyuncuoğlu, alanında önemli isimleri ağırlayacakları konferans ile savunma ve güvenlik sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıracaklarını kaydetti.

ALANINDA UZMAN BİRÇOK KONUŞMACI KATILACAK

Konferansta Eski NATO komutanı ve İngiliz Genel Kurmay Başkanı Sör Richard Shirreff ‘Global Güvenlik’ konusunda konuşma yapacak. İngiltere eski polis şefi ve Londra 2012 Olimpiyatları’nın terörle mücadele stratejilerini belirleyen John Donlon ise konusuyla ilgili bilgi verecek. Konferansın üçüncü uluslararası konuşmacısı ise kendi geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan uçağıyla gece ve gündüz hiç yakıt almadan Japonya ve Havai arasında seyahat eden Andre Borschberg olacak.

Konferansta ayrıca Nöro sağlık ve eğitim konusunda kendi alanında akademik faaliyetlerde bulunan Dr. Kerem Dündar, fütürist Ufuk Tarhan, girişimci fütürist Alphan Manas ve gazeteci Timur Sırt da yer alacak.