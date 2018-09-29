Teneke ustasının yarım asrı aşan meslek aşkı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), ()- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 52 yıldır tenekecilik yapan 65 yaşındaki Süleyman Camkıran, yerini plastiğin aldığı el emeği göz nuru mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Sarıgöl'de yaşayan Süleyman Camkıran, ortaokul birinci sınıftayken okulu bıraktı. Berber olan babası Mehmet Camkıran, kendisini 1966 yılında teneke ustası Tavaslı Yusuf Kısa'nın yanına çırak olarak verdi. Kısa sürede işi öğrenen Süleyman Camkıran 17 yaşındayken kendi dükkanını açtı. Tenekecilik mesleğinin son temsilcilerinden olan Camkıran, mesleğinin zamana yenik düşmesinden, el emeğinin yerini plastiğin almasından dertli.

Eskiden bakraçlar, çamaşır leğenleri, soba, soba boruları, ibrik, su bardakları hep tenekedendi. Özellikle kalın tenekeden yapılan çamaşır leğenleri ustalık isterdi. Tenekenin yerini plastiğin almasıyla el emeği, göz nuru ürünlere rağbet azaldı. Plastikle birlikte alışkanlıklar hatta kültür de değişti. Bir el leğenini dükkanında sergileyen teneke ustası Süleyman Camkıran, "Şimdilerde bu el leğenini bulmak mümkün değil. Şimdi gençler bunun ne olduğunu de pek bilmezler. Eskiden yemeklerden sonra evin kızı bir ibrik, sabun ve havlu ile evin büyükleri olan dede ya da babasına elini yıkaması için bu el leğenlerini getirirdi. Yani bu el leğeni, o zamanlar lavabo vazifesi görüyordu. Şimdi ise bu el leğenleri antika olarak böyle duvarları süslüyor" diye konuştu.

'BİZ DE ZAMANA AYAK UYDURDUK'

Mesleğini yaşatmanın en iyi yolunun çağa ayak uydurmak olduğuna dikkat çeken teneke ustası Camkıran, "Şimdilerde tenekeciler olarak, kalorifer ve baca borularını yapıyoruz. Bacaların akmasını önlemek için tenekeler hazırlıyorum. Bu arada gelen teneke ibrikleri, kovalar, ilaçlama tulumbaları, lüks lambalar olursa tamirini yapıyorum. Eskisi gibi artık çırak da bulamıyoruz. Kimse çocuğunu teneke ustası yapmak istemiyor. Bu durum beni üzüyor. Son nefesime kadar mesleğimi sürdüreceğim" dedi. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, 'Yılın Ahisi' seçtikleri tenekeci Süleyman Camkıran'ı geçen 18 Eylül'de dükkanında ziyaret edip, çerçeveli 'Ahilik Nasihatı' hediye etmişti.

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