Temizlikçi parmak izi bırakmamak için plastik eldiven kullanmış

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () ATAŞEHİR'de temizlik için gittiği Melek N.U.'nun (42), evinden para ve kıymetli eşyalarını çaldığı iddia edilen Fadime A. (41) hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Ev sahibinin şüphelenerek taktırdığı gizli kamera görüntülerinden olayın faili olduğu ortaya çıkan Fadime A.'nın, parmak izi bırakmamak için de plastik eldiven kullandığı belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu:

Fadime A., haftanın 3 günü temizliğe gittiği Melek N.U.'nun evinden 4 el çantası, kıyafetlerini, cep telefonu, bir adet ipad, kolye ve makyaj malzemelerini aldı. Fadime A,. 6-10 Ağustos 2018 tarihlerinde temizliğe geldiğinde ise kilitli evrak çantası içinden 13 bin euroyu aldı. Melek N.U., parayı eşinin aldığını düşünerek üzerinde durmadı. Melek N.U., aile içinde konuşulunca parayı eşinin almadığını öğrendi. 5 Eylül 2018'de Fadime A., temizliğe geldiğinde ise yine kilitli evrak çantasından 18 bin euro alındı. Melek N.U. aynı gün çantayı açıp baktıklarında paranın eksik olduğunu gördü ve parayı kızının aldığını düşünerek şikayette bulunmadı. Fadime A., 14 Eylül 2018'de temizliğe geldiğinde 22 bin Euro'yu daha aldı. Melek N.U., aynı gün çantayı kontrol ettiğinde paranın eksikliğini fark etti.

"FADİME ÖLDÜ" MESAJI

15 Eylül 2018'de Melek N.U.'nun telefonuna 'Fadime A. öldü, cenaze Afyon'dan kalkacak' şeklinde mesaj atıldı. Melek N.U. da bu mesaj üzerine Afyon'a gitti ancak mesaj atılan telefon numarasını aradığında kimse telefonu açmadı ve geri döndü. Ardından atılan ikinci mesajda da Fadime A.'nın ölmediği bir karışıklık olduğu şeklinde mesaj atıldı. Fadime A., 13 Kasım 2018'de temizliğe geldiğinde ise evde bulunan 23 bin 500 TL ve 600 euro değerinde vazolar, kuruyemişlik, gümüş vazo, şamdan ve 2 adet mumluğu poşetler içerisinde koyarak götürmek üzere hazırladı. Ancak Melek N.U. ayıp olur düşüncesiyle Fadime A.'ya bir şey söylemedi, ancak Fadime A. gittikten sonra çalınan eşyalarını tespit etti. Fadime A.'ın Adana'da ev satın aldığı duyumu alan Melek N.A., eve kamera taktırdı. Fadime A. temizliğe geldiğinde bu kez de 40 bin TL para, bankamatik kartı, 3 bin 760 TL değerinde cüzdan, cüzdan içinden 200 TL para, kolye, 5 bin TL değerinde bilezik, saat kılıfı, ayakkabı, kol çantası, güneş gözlüğü, şarap, 3 bin TL değerinde erkek gömleği, makyaj çantası, makyaj malzemeleri, vücut losyonu, şampuan, karabiber öğütücü, mumluk, bileklik ve yüzüğü aldı ve eşyalarla evden ayrıldı. Binadan çıkarken şüpheli Fadime A.'yı polis yakaladı.

PLASTİK ELDİVEN KULLANMIŞ

İddianamede kamera görüntülerinin incelendiği, Fadime A.'nın elini çantaya sokarken odlukça rahat olduğu, adete içinde ne bulacağını bilir gibi hareket ettiği, parmak izi bırakmamak için de plastik eldiven kullandığı belirtildi. Fadime A.'nın çantanın üzerini ve zemini bir bezle sildiği anlatılan iddianamede, şüpheli Fadime A.'nın "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Fadime A.'nın "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Fadime A., önümüzdeki günlerde Anadolu 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.