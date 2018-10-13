TEM'de zincirleme kaza (1)

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL () - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
(FOTOĞRAF)
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL () - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. (FOTOĞRAF)
Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL () - TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Ankara istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
(FOTOĞRAF)