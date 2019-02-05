Telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrümanı çalabiliyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 15 yaşında gitar çalmayı öğrenen Kenan Akgün (66), telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalarken, bu süreçte 20 de beste yaptı. Akgün, geçen yıl Macaristan’da bir kilisedeki bozuk piyanoyu tamir ederek, kilise içinde ilahi de çaldı. 51 yıldır müzikle ilgilenen Akgün, "Müzik benim yaşam biçimim" dedi.Müziğe 15 yaşında Amerikan müziklerini dinleyerek başlayan Kenan Akgün telli, tuşlu, vurmalı, nefesli 20 enstrüman çalıyor. Bu süreçte 20 de beste yaptı. Kendi kendini yetiştirdiğini anlatan Akgün, müzisyenlik yolculuğunu şöyle anlattı:"Yurdaer Doğulu vardı, Kenan Doğulu’nun babası, onu örnek alarak ilk enstrümanım gitar oldu. Amcamla beraber akustik bir gitarı ortak olarak aldık. O çalmayı öğrenemedi, ben öğrendim. Gitar başta olmak üzere, keman, ney, org, piyano, trompet, darbuka, yan flüt, klarnet, akordeon, bağlama, mandolin, ut, cümbüş, kanun, tambur, banjo gibi 20 enstrümanı rahatlıkla çalıyorum. Kendi kendimi yetiştirdim. Oğlum Erhan'ın müzik dükkanındaki tüm enstrümanları çalıyorum, böylelikle öğrenmem daha kolay oldu."ÖĞRETİYOR VE ÖRNEK OLUYORKendi öğrendiği enstrümanların eğitimini de verdiğini aktaran Akgün, "Öğrencilerim var. Onlara müzik aşılamaya, örnek olmaya çalışıyoruz. Elime herhangi bir enstrüman aldığımda kolayca çalabiliyorum" diye konuştu.BESTE DE YAPIYOR64 yaşında yani 2 sene önce beste yapmaya da başladığını aktaran Akgün, "20 civarında da bestem var. Piyasaya sürmüyorum, çünkü peşinden koşmak lazım. İnternette yayınlıyorum" ifadelerini kullandı.KİLİSEDE İLAHİ ÇALDIKenan Akgün, geçen yıl gezi amacıyla gittiği Macaristan’da bir kilisede bozuk piyanoyu tamir ettiğini belirterek, "Tamirini yaptığım piyanoyla, kilisede, 'sordum sarı çiçeğe' ilahisini çaldım" dedi.FOTOĞRAFLI