Tekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon lira

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,() - Deniz tutkunlarının merakla beklediği ve dünyanın en önemli tekne fuarlarından biri olarak gösterilen Boat Show Tuzla yarın kapılarını açıyor. Fuarın en pahalısı Türk yapımı olan Serenitas 50 milyon liradan alıcısını bekliyor.

Türkiye'de son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Yat üretimi konusunda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina’da kurulan en büyük geçici mega yapısında atacak. 500'e yakın firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16-25 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen 150'den fazla tekne sergilenecek. Teknelerin toplam değeri ise 1 milyon lira.

Fuar öncesi Demirören Haber Ajansı'na () konuşan Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Günaydın, "Geçen sene yaklaşık olarak 100 tekne ağırlamıştık. Bu sene karada ve denizde olmak üzere 150'den fazla teknemiz var. 50 bin liradan 50 milyon liraya, 5 metreden 50 metreye kadar tekne sergiliyoruz. Bu fuarın diğer fuarlardan farkı Türkiye'de bir kara fuarında katamaran sergiliyoruz. Dünyada ilk defa deniz ve kara fuarı birlikte organize ediliyor. 25 metreye kadar olan tekneler karada, 25 metreden büyük tekneler denizde sergileniyor. Burada her zevke ve her bütçeye uygun tekne var. Motor yatlar, katamaranlar, yelkenli tekneler, süper yatlar, sürat tekneleri, deniz aksesuarları, deniz oyuncaklarını fuarımızda bulabilirsiniz. Sadece tekne de değil son teknoloji ekipman ve aksesuarlar bu fuarda sizleri bekliyor olacak" dedi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Fiyatı dudak uçuklatan ve Türk yapımı olan fuarın en pahalı teknesi Serenitas alıcısını bekliyor. Villayı anımsatan görüntüsüyle dikkat çeken teknenin fiyatı ise tam 50 milyon lira.

Teknenin özellikleri hakkında bilgilendirmede bulunan Kaptan Osman Akgün, "Serenitas teknesi 2017 yılının temmuz ayında hizmete girdi. 32 metre boyunda, 300 grostona yakın hacmi olan Türk yapımı bir tekne. 10 misafir ağırlayabilen 5 kabini var, 7 tane personel görev yapıyor. Teknenin içinde ve dışında en iyi malzemeler kullanıldı. Teknenin diğer bir özelliği okyanus geçebiliyor olması. Yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 3 bin 600 deniz mili mesafe kat edebiliyor. Oldukça güvenilir, konforlu bir tekne. Boyutuna göre teknik olarak çok stabil bir tekne. Okyanus geçebiliyor olması tekneyi ayrıca daha güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda yakıt olarak da çok ekonomik bir tekne. Saatte makine başına 40 litre kadar yakıt tüketiyor. Bu da muadillerinin 3'te 1'i kadar diyebiliriz" ifadelerini kullandı.