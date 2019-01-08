Tekirdağ'da AK Parti ile CHP'li başkan adayları sosyal medyadan atıştı

TEKİRDAĞ'da Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'den aday gösterilen Mestan Özcan ile CHP'nin yeniden aday gösterilen mevcut başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya üzerinden birbirlerine 'çay içmeyi' teklif ederek atıştı. İkilinin karşılıklı cevapları sosyal medyadaki sayfalarında yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Kadir Albayrak, sosyal medyadaki sayfasından, AK Parti belediye başkan adayı Mestan Özcan'a, 'Tekirdağ'ı kendisine tanıtmak istediğini' ifade ederek, içerisinde sabah namazı, sabah sporu ve kahvaltı içeren programla birlikte gezmeyi teklif etti. Albayrak'ın teklifini sosyal medyada görerek cevap veren AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise programı kabul edip, genişleterek öğle yemeği ve bazı köylerde vatandaşlarla birlikte sohbet etmeyi teklif etti. Özcan ayrıca Albayrak'ın 'Tekirdağ'a kendisine tanıtmak istiyorum' sözlerine karşılık üstü kapalı eleştiri de bulunarak, "Gece geç dönmemizde bir mahzur yoktur diye düşünüyorum. Üstelik size bu şehrin bunca imkanlarına, bunca potansiyeline rağmen, 'neden hala yapılamadığına inanamadığım' bazı işlerle ilgili sormak istediklerim vardı. Böylelikle, uzun uzun konuşma fırsatımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden gündem olan karşılıklı teklifler yoğun ilgi görürken, partililerin eleştirili yorumlarına neden oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Kadir Albayrak, sosyal medya sayfasından yayınladığı teklifinde şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mestan Özcan'a Tekirdağ’ımızı tanıtmak amacıyla, kendisini en uç 2 mahallemizde sabah namazına katılmaya ve sonrasında Tekirdağ’ımızın eşsiz güzelliğinde keyifli bir sabah sporu yapmaya davet ediyorum. Teklifimi kabul ederse 12 Ocak 2019 Cumartesi sabah namazımızı ilimizin güneybatısındaki en uç mahallesi olan Şarköy Kızılcaterzi Mahallemizde vatandaşlarımızla kılacağız. Daha sonra da yine Şarköy’ümüze ilçe belediyemiz ile birlikte kazandırdığımız Sevgi Yolu’nda keyifli bir sabah yürüyüşü gerçekleştireceğiz. 13 Ocak 2019 Pazar günü ise yine güzel Tekirdağ’ımızın kuzeydoğusundaki en uç mahallesi olan Saray Safaalan Mahallemizde sabah namazımızı vatandaşlarımızla kıldıktan sonra Trakya’mızın nefes kaynağı Longoz Ormanları'nda sabah yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Elbette sabah sporumuzu gerçekleştirdikten sonra Sayın Mestan Özcan ile kahvaltımızı da birlikte yapacağız. Davetime katılması halinde kendisine ilimizin güzelliklerini göstermekten büyük mutluluk duyacağım."

AK PARTİ'Lİ ADAY HEMEN CEVAP VERDİ

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan ise teklife şöyle karşılık, "CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Kadir Albayrak’a nazik teklifi için çok teşekkür ederim. Tekirdağ’ımızı karış karış bilen biri olarak, Kızılcaterzi’yi kısa bir aradan sonra yeniden görmek beni çok mutlu edecektir. Sabah sporu ve kahvaltı sonrası için benim de bir önerim var; öğle yemeğinde bütün katılımcılarımıza Özcanlar'dan Tekirdağ Köftesi ikram etmek isterim. Teteköy’de ekmek arası köftelerimizi yedikten sonra, ikindi vakti Mestanköy Mahallemize geçelim. Burada AK Parti Malkara İlçe Başkanımız bizlere çay – kahve ikram etsin. Ardından da Kadriye ve Muzruplu’ya geçelim. Muzruplu’da Hayrabolu tatlılarımızı yedikten sonra dönüşte de Karabezirgan, Karacakılavuz, Banarlı, Osmanlı ve Yağcı’ya uğrayarak hemşehrilerimizle hasbihal edebiliriz. Gece geç dönmemizde bir mahzur yoktur diye düşünüyorum. Üstelik size bu şehrin bunca imkanlarına, bunca potansiyeline rağmen, 'neden hala yapılamadığına inanamadığım' bazı işlerle ilgili sormak istediklerim vardı. Böylelikle, uzun uzun konuşma fırsatımız olacaktır. 12 Ocak programı için uygun mudur? Uygunsa, 13 Ocak Pazar günü Safaalan sonrası için de teklifimi sunmak isterim" dedi.



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