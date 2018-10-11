Tek taş yüzüğü drone ile getirip, evlenme teklif etti

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan Sidar Akdeniz (22), sevgilisi Rojbin Oğur'a (23) drone ile havadan tek taş yüzük indirip, önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Şaşkınlık yaşayan genç kız önce kafasını sallayarak, sonra 'Evet' diyerek teklifi kabul etti.Almanya'da ailesiyle birlikte yaşayan hemşirelik bölümü öğrencisi Rojbin Oğur, iki yıl önce geldiği Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde Sidar Akdeniz ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Oğur ve Akdeniz, bu yıl da genç kızın ailesiyle köye gelmesiyle Kalecik baraj gölü kıyısında buluştu. İkili burada gezdikleri sırada drone ile genç kızın önüne çiçek ve tek taş yüzük indiren Sidar Akdeniz, evlilik teklifinde bulundu. Akdeniz'in taşlardan yaptığı kalp işaretinin içerisine diz çöküp, elini tutarak, 'Benimle evlenir misin? dediği Oğur, bir an şaşkınlık yaşarken, önce kafasını salladı ardından da sözlü olarak 'Eevet' dedi. Rojbin Oğur'un önümüzdeki hafta ailesiyle birlikte Almanya'ya döneceği öğrenildi.

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