Tek katlı kafe, '3 katlı' gibi gösterilip imar barışı başvurusu yapıldı iddiası

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, önünde sundurma bulunan tek katlı kafe için, '3 katlı yapı' gibi gösterilip imar barışı başvurusu yapıldığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetin '50 yıllık soruna çözüm getiriyoruz' diye başlattığı 7 milyon iskansız konutta yaşayan vatandaşlara yönelik imar barışı uygulamasına Gemlik'ten de başvuralar yapıldı. Ancak bu başvuralardan biriyle ilgili iddialar, soruşturma konusu oldu. İddiaya göre; Gemlik Hisar Mahallesi 184 ada 37 parselde kayıtlı 257 metrekarelik tek katlı kafeterya, önündeki sundurma nedeniyle niteliği değiştirilerek imar barışı kapsamına alınıp, 3 katlı yapı gibi gösterildi.

İlyas Çelik, ilçede emlakçılık yapan Orhan Semiz ile Zayit Çam’ın ortaklığındaki işyerinde, çıkma halindeki sundurma bahane edilerek 1 katlı yapının plana aykırı olarak ileride 3 katlı yapılabilmesi için imar barışına başvuru yaptığı öğrenildi.

Gemlik Belediye Meclisi tarafından alınan karar ile Gemlik’te balık restoran yapımı için tek katlı sökülüp takılabilir çelik konstrüksiyon malzemeden bina yapımına izin verilmişti.

Balık restoranı yapılması ile ilgili meclis kararınına rağmen mülk sahipleri ve kafeterya işletmecilerinin, ruhsata aykırı olarak sundurma çıkması yaptığı, ardından imar affını da suiistimal ettiği ileri sürüldü.

Konu hakkında bilgi veren CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, "Zamanında Belediye meclisten çıkan kararla, balık pişirme ve satma yerleri olarak yapılan o yapı daha sonra amacına uygun kullanılmamış. Kafeterya olarak kullanılmış. Binanın sundurma olarak yapılan kısmı zamanla cam ile örtülmüş kapalı alana çevrilmiş. Belediye bugüne kadar buna müdahale etmemiş, zabıt tutmamış, yıkım kararı almamış. Devletin vatandaşın lehine çıkardığı yasayı suiistimal ederek rant sağlamak istemişler. Benim görüşüm şu, bugüne kadar bu yasa çıktıktan sonra kaçak yapılarla ilgili bir sürü müracaatlar olmuştur. Bunlar da 'İleride yasadan faydalanarak binayı 3 katlı olarak yaparız' düşüncesiyle başvurmuşlardır diye düşünüyorum. Bu doğru değil, yapılmaması gereken bir başvurudur" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Gemlik Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü de konuya ilişkin şu bilgieri verdi:

"İmar barışı internet ortamında direkt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yapılabiliyor, belediyelerin bu hususta bir inisiyatifi olmuyor. Konu ile ilgili Belediyemize ihbar gelir gelmez İl Çevre Müdürlüğü'nden başvuru ve Gemlik Tapu Sicil Müdürlüğü'nden tescile esas ilgili evrakları resmi yazı ile istedik ve inceleme başlattık."

İşletme sahiplerinden Gökay Topaloğlu da yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili beni ilgilendiren kısım balık konusudur. Bizim işletmemizde balık da bulunmaktadır. Balık dışında ayrıca yemek çeşitleri ve kahve çeşitleri de bulunmaktadır. İmar kısmı ile ilgili dükkan sahiplerinden aldığım bilgiye göre yasal olmayan bir şey yok, onlar gerekeni yapacaklardır diye düşünüyorum" dedi.



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