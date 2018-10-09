TEI, en iyi tedarikçi ödülünü aldı

TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI), dünyanın en çok tercih edilen CFM56 ve LEAP motor programları için yüksek kaliteyle üretmekte olduğu çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve gerçekleştirdiği zamanında sevkiyattan dolayı 'En İyi Tedarikçi' ödülüne layık görüldü.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, GE Aviation ve SAFRAN Aircraft Engines tarafından Şanghay'da düzenlenen ve dünya genelinde tüm motor tedarikçilerinin katıldığı “2018 CFM Global Sourcing Supplier Symposium Asia" organizasyonunda ödülü TEI adına aldı. Ödülün gurur verici olduğunu belirten Akşit, bu mutluluğu iki yıldır üst üste TEI'ye yaşatan tüm çalışanlara teşekkür etti. TEI geçen yıl da dünya genelinde en iyi LEAP tedarikçisi ödülünü kazanmış, ödülü Paris Airshow'da almıştı.

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