Tedavi edilen şahinler doğaya salındı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri tarafından bir süredir tedavileri yapılan 2 şahin doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış koşulları sebebiyle bitkin ve yaralı bulunan şahinler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedaviye alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından eski sağlıklarına kavuşturulan şahinler doğal hayatlarına geri bırakıldı.

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