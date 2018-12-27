TBMM'de köprü cezalarına af getiren yasa teklifi kabul edildi

'KARAYOLLARI Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, Meclis kavaslarının kadro almalarının önünü açan değişikliğe ortak imza attı.

Kabul edilen yasa ile; araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezaları uygulanmayacak, ödeyenlere iade edilecek. Teklife göre, Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

SARIYER VE BEYKOZ DA İMAR BARIŞI KAPSAMINDA

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

SÜRE UZATIMI

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak.

Bankacılık Kanunu'nca katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, teklif katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanıyor. Teklifle kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

YSK ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ UZATILIYOR

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkan tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

Kabul edilen Yasa ile; Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.

MECLİS KAVASLARINA DESTEK ÖNERGESİ

Meclis Genel Kurulu’nda çalışan kavaslarla ilgili yasa teklifine yeni madde ihdas edildi. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesi ile; Meclis idari teşkilatında hangi statüde olursa olsun, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından fiilen en az 5 yıldır kavas görevini yürüttüğü tespit edilenler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, halen bulundukları kadro derecelerine uygun kavas unvanlı kadrolara atanmış sayılacaklar. Kavas kadrosuna atananlara, mükteseplerine uygun kavas kadrolarına uygulanmakta olan her türlü özlük haklar uygulanacak.

TBMM ÇALIŞMALARINA 12 GÜN ARA VERECEK

TBMM Genel Kurulu’nda, teklifin görüşmelerinin ardından yılın son mesaisinde parti temsilcileri yeni yıl dileklerini dile getirdiler ardından, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Meclis, 12 gün çalışmalarına ara verdi. TBMM yeni yıl mesaisine 8 Ocak 2019’da başlayacak.



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