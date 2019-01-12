TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı

İstanbul,() TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. 

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı

İstanbul,() TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileklerini iletti. 

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