TBB Başkanı Feyzioğlu'dan 'af teklifi' açıklaması: 50 bin torbacı dışarı çıkacak

ANKARA, () - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Okul önlerinde, sokaklarda çocuklarımıza uyuşturucu satan, 'şeker' diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan af teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şu an cezaevlerinde yaklaşık 250 bin tutuklu ve hükümlü olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemi için açıldı. Milletimize hayırlı olsun. Gündemde bir af kanunu var. Adı af değil, infaz indirimi. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik kararlarına göre genel ve soyut bir düzenleme getirdiğinden af kabul ediliyor. Af kanununun istisna tuttuğu suçlar çıkarılınca, 163 bin kişinin bundan yararlanacağı hesaplanıyor. Fakat Anayasa Mahkemesi, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları verirse bu sayı artacak" dedi.

Af kanununun getirdiği ceza indiriminin 5 yıl olduğunu hatırlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce böyle oldu. 5 yıl düşüldükten sonra geriye yatacak cezası kalmayan hükümlü salıverilecek. Yatarı kalırsa kalanı çekecek. Tutuklular da bundan yararlanacak. Kapsama giren suçların içinde uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum. Okul önlerinde, sokaklarda çocuklarımıza uyuşturucu satan, 'şeker' diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin. Bu torbacıların sattıkları uyuşturucunun geliri dolaylı yollardan PKK’ya ulaşıyor. PKK dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden biri. Yıllık uyuşturucu geliri 1,5 milyar dolar. Yani af kanunu dolaylı olarak PKK’ya da yarayacak. Ayrıca terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyeleri de çoğunlukla tahliye edilecek. Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum."