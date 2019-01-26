Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı Kavaklı Mahallesi Şehit Ayhan Bütün Caddesi'nde meydana geldi. Tunçbilek Caddesi istikametine gitmekte olan A.A.'nın kullandığı 26 UH 043 plakalı otomobil ile K.C. yönetimindeki 43 UA 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden A.A. ile aynı araçta bulunan A.D.E. ve E.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulaslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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