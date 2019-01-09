Tatvan'da okullar yarın tatil

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada,"Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 günü Tatvan merkez ve bağlı köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

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