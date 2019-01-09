Tatvan'da okullar yarın tatil (2)

ÇALDIRAN'DA DA YARIN OKULLAR TATİL Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.