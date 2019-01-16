Tarsus'ta yağış nedeniyle tarım işçileri çadırlardan tahliye edildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağan yağmur ekili alanlarda büyük zarar verirken, çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi.Tarsus ilçesinde yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi. İlçede şiddetli yağışlar nedeni ile sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi ekipleri kanallara müdahale ederken Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Egemen ve Baharlı mahallelerinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı.Tarsus Kaymakamlığı da, çadırlarda kalan tarım işçileri için bir çalışma yaptı. Kaymakamlık çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçilerinden 30 kişiyi araçlarla kaldıkları yerden alarak kapalı spor salonuna yerleştirildi. Çadırlarını terk etmek istemeyen 400 Suriyeli ise sel gören bölgede konaklamaya devam ediyor. Kaymakamlık çadırlarını terk etmeyen Suriyelileri takip altına aldı. Kaymakamlık, oluşabilecek sorunlara karşı tarım işçilerinin mağdur olması ihtimaline karşı kapalı spor salonunu hazır bulunduruyor.

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