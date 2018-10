Tarsus Belediye Bütçesi 244 milyon 101 bin

MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediyenin 2019 mali yılı bütçesi 244 milyon 101 bin TL olarak belirlendi.Tarsus Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şevket Can’ın başkanlığında yapılan toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonundan gelen bütçenin maddeleri tek tek görüşüldü. Tek tek oylanan bütçe 244 milyon 101 TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.Başkanı Can, bütçenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduktan sonra hayata geçirilecek toplu konut projesi ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Can, toplu konut projesinde amacın, vatandaşların ucuz yoldan ev sahibi yapmak olduğunu belirterek, "Kasım ayı başında üye kayıtlarına başlayacağız. Bunla ilgili duyuruları yakında yapacağız. Şu anda rakamsal boyutlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ülkemizin son günlerdeki banka faizlerinin yüksek olmasından dolayı, vatandaşlarımızı bankaya göndermeden aidat sistemiyle ödeme üzerinde çalışıyoruz. 15 gün içerisinde fiyatlarımızı açıklayacağız. Peşinat alarak aylık taksitle 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Toplam konut sayısı 472 konut. Her kat 4 daire, 3 asansör. Biride sedye asansörü olacak. 1 blok 3+1 blokta 64 daire olacak. Geriye kalan 408 daire 2+1 olmak üzere projemiz hazır. Şu anda hukukçu arkadaşlarımız protokol ve sözleşme ile ilgili şartnameyi gerçekleştiriyor. Peşin veren hemşerilerimize peşin bir rakam açıklayacağız" dedi.

