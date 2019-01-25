Tarlalarına sıcak su dolan 5 çiftçinin zararı karşılanacak

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, özel firmaya ait jeotermal kuyusunda meydana gelen sıcak su patlamasına neden olan borudaki yırtık, kaynak yapılarak onarıldı. Olayda yaralanan işçi hastaneden taburcu olurken 5 çiftçiye ait toplam 30 dönümlük üzüm bağına dolan sıcak su da tahliye edildi. Jeotermal şirketi yetkilileri, bağ sahiplerinin zararlarının karşılanacağını söyledi.

Toygar Mahallesi Çayyeri Mevkisi'ndeki özel şirkete ait jeotermal kuyusunun ağız kısmındaki yırtılma nedeniyle, 23 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında, sıcak su patlaması meydana geldi. Saatte yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su havaya fışkırarak, kontrolden çıktı. Bu sırada kuyunun yakınında bulunan işçilerden 26 yaşındaki M.Ö.'nun bacağında sıcak su nedeniyle yanık meydana geldi. Yaralanan işçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kuyudan çıkan sıcak sular ise çevredeki Hakan Turhan, Rıfat Uysal, Şamile Arık, Turgay Köroğlu ve Bülent Terim'a ait toplam 30 dönümlük alandaki üzüm bağlarını göle çevirdi.

Jeotermal şirketi yetkilileri, sıcak suyun akışının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Çalışmalar dün saat 23.00 sıralarında sona erdi.

Derinliği 1600 metre olan geri basma (re-enjeksiyon) kuyu ağzındaki boruda meydana gelen yırtık, kaynak yapılarak ve vana değiştirilerek onarıldı. Kuyuya doldurulan tuz ile yaklaşık 60 derece sıcaklığa sahip suyun akışı da kontrol altına alındı. Bağlara dolan sıcak su da şirket çalışanları tarafından tahliye edildi. Zarar gören bağlar da Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tutanak tutulup, kayıt altına alındı.

'TEHLİKELİ BİR DURUM YOK'

Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Patlama anında fark edilerek sistem üzerinden saat 06.30 sularında müdahale edildi ve o hatta geri basma durduruldu. Sistemden sıcaklık derecesi 60 olan su deşarj kanallarıyla boşaltıldı. Akış kontrol altına alındı. İlk etapta 1600 metre derinlikte olan kuyunun 1000 metresine inildi. Sudan daha ağır olan tuz basılarak kuyu susturuldu. Bu susma esnasında kuyu ağzındaki boruda meydana gelen yırtılma kaynak yoluyla kapatıldı. Kuyu ağzındaki vana değiştirildi. Tehlikeli bir durum yok. Bağlardaki suyu da tahliye ettik. 28 Ocak Pazartesi gününden itibaren su basan bağ sahipleri ile tek tek görüşerek, tüm mağduriyetlerini gidereceğiz."

Öte yandan olayda bacağından yaralanan işçinin de tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



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