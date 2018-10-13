Tarlabaşı'nda yangın paniği (1)

BEYOĞLU Tarlabaşı'nda bir işyerinde yangın çıktı. Yangına vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor. (FOTOĞRAFLI)