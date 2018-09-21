Tarkan'ın eski yengesinin davası müracaata kaldı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()

Megastar Tarkan'ın ağabeyi Hakan Tevetoğlu ile 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Birsel Tevetoğlu, “Tevetoğlu" soyadını kullanmak istemediğini belirterek, açtığı davayı takip etmedi. Mahkeme mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmayan Birsel Tevetoğlu'nun davasını müracaata bıraktı. Birşen Tevetoğlu, mahkemeye 'davayı takip edeceğini' belirtmez ise dava işlemden kaldırılacak.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan Birsel Tevetoğlu, eski eşiyle 2 Temmuz 2005 yılında evlendiğini, bu evlilikten müşterek bir kızlarının olduğunu belirtmişti. Boşandıktan sonra eski eşi Hakan Tevetoğlu'nun izniyle “Tevetoğlu" soyadını kullandığını dilekçesinde anlatan Birsel Tevetoğlu, çevresinde “Keser" soyadıyla tanındığını, nüfusa kayıtlı “Tevetoğlu" soyadının kaldırılarak “Keser" soyadını kullanılmasını ve nüfusa kayıt edilmesini talep etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmaya Birsel Tevetoğlu ve avukatı mazeretsiz olarak katılmazken, nüfus memuru geldi. Hakim, nüfus memuruna davayı takip edip etmeyeceklerini sordu. Nüfus memurunun davayı takip etmeyeceklerini belirtmesi üzerine hakim, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmeyen Birsel Tevetoğlu'nun davasını müracaata bıraktı.

Birsel Tevetoğlu 15 gün içinde mahkemeye davasını takip edeceğine dair dilekçe vermez ise dosya işlemden kaldırılacak.