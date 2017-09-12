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Tarım ilacı içip, kafasına sıktı

Konya'da 65 yaşındaki işçi emeklisi Ümit Erkök, tarım ilacı içip tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

12 Eylül 2017 Salı 11:24
Tarım ilacı içip, kafasına sıktı

Konya'nın Seydişehir İlçesi'nde 65 yaşındaki işçi emeklisi Ümit Erkök, tarım ilacı içtikten sonra tüfekle başına ateş ederek intihar etti.  

Olay, dün  Seyyid Harun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ümit Erkök, eşi evinin önünde komşularla oturduğu sırada evde belirlenemeyen nedenle önce tarım ilacı içti, sonra da tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyan eşi ve komşuları koşup eve girdiklerinde Erkök'ü kanlar içinde buldu. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Erkök, yapılan ilk müdahale ardından Konya'ya sevk edildiği sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.

Son Güncelleme: 12.09.2017 11:27
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