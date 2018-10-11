Tarihi Söğütlüdere Köprüsü'ne asfalt ve beton 10 yıl önce dökülmüş

ADANA, () - ADANA'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Mahallesi'nde bulunan, Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt, kemerlerine ise beton dökülmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nce inceleme başlatıldı. Asfalt ve betonun, köprü 'kültür varlığı' olarak tescil edilmeden, 10 yıl önce döküldüğü ortaya çıktı. Ağır tonajlı taşıtların geçişi sırasında hasar görmesin, diye geçen yıl tarihi köprünün yanına belediye tarafından betonarme köprü inşa edildiği bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) görevlileri, tarihi Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt ve kemerlerine beton dökülmesine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine harekete geçti. Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Sarıçam'a bağlı Kürkçüler Mahallesi Dağcı mevkisindeki 17,5 metre uzunluğunda ve 6,35 metre genişliğinde olan iki kemerli köprünün üzerine asfalt, kemerlerine ise beton dökülmesi işleminin 10 yıl önce yapıldığı belirlendi. Tarihi dokuya zarar veren çalışmanın, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 2008 yılında köprü 'kültür varlığı' olarak tescil edilmeden önce yapıldığı ortaya çıktı.

AĞIR TONAJLI TAŞITLAR İÇİN YENİ KÖPRÜ

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca geçen yıl Söğütlüdere Köprüsü'nün yanına, ağır tonajlı taşıtların geçişinden zarar görmemesi için gerekli izinler alındıktan sonra betonarme köprü yapıldığı bildirildi. Tarım bölgesi olan yörede kamyon ve benzeri ağır tonajlı taşıtların geçişinin, yeni yapılan betonarme köprüden sağlandığı belirtildi.

KUDEB yetkilileri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol ağında olan Söğütlüdere Köprüsü'nün taşıt geçişine kapatılarak, korunmasına yönelik çalışma başlatıldığını, aslına uygun restorasyona dair kararın ilgili kurumlar arasındaki yazışmalarla ortaya çıkacağını duyurdu.



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