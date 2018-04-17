Tarihi Rabat Kalesi, kaderine terk edildi

MARDİN'in Derik İlçesindeki yapım tarihi tam olarak bilinmeyen ve kaderine terk edilen tarihi Rabat Kalesi'nin restore edilerek, turizme kazandırılması istendi.Derik ilçesinden 14 kilometre uzaklıktaki Hisaraltı Mahallesi'nde bulunan Rabat Kalesi, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edildi. Yapım tarihi bilinmeyen ancak, Artuklu döneminde bir takım ilaveler eklenerek onarımı yapılan Rabat Kalesi, yöresel kesme taştan ve moloz taşlardan yapılmış. Dikdörtgen plana sahip, büyük ve heybetli bir yapıya sahip olan kalenin 15 burcu bulunuyor. Geçmişte bir karargah olarak kullanılan kalenin köşelerinde gözetleme amacıyla kullanılan yaklaşık 15 metre yükseklikte 4 kule bulunuyor. Doğu ve batısında 2 kapısı bulunan kalenin yer altında kale komutanına ait bir köşkün kalıntılarının da bulunduğu belirtildi.Rabat Kalesi'nin ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tuttuğunu anlatan Hisaraltı Mahalle Muhtarı Vahit Arslan, restorasyonu yapılıp turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Arslan, "Bu güzel tarihi eseri, müzeye kazandırmak istiyoruz. Duvarlar yıkılmış durumda. Kalemizin binlerce yıllık tarihi vardır, tarihi yerleri vardır, surları vardır. Kaleye ulaşacak yol olmamasından dolayı kimse gidemiyor. Buranın restorasyonun yapılmasını istiyoruz. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir bakımı yapılmamış, kimse sahip çıkmamış. Köyden uzak olduğu için, yol olmadığı için gelip bakamıyoruz. Turistlerin buraya gelmesini istiyoruz. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

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