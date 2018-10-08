Tarihi kazılarda taşeron engeline Antalya formülü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, taşeron yasası nedeniyle kazı alanlarında yaşanan dışarıdan işçi alımı sorununu İŞKUR işbirliğiyle çözdü. Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYP) ile İŞKUR üzerinden alınan 591 işçi, Perge, Aspendos, Patara, Xanthos, Olympos kazılarında görev aldı.

Taşeron yasasının 2018 yılında yürürlüğe girmesi nedeniyle 6.1 kodunda yatırım bütçesinden gönderilen ödenekler artık Bakanlar Kurulu kararlı kazılarda, cari işçi ödemelerinde kullanılamıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde 200'e yakın kazı alanında insan gücü gerektiren kazı işlemleri başta olmak üzere temizlik, güvenlik gibi işlerde kullanılacak personel sıkıntısı yaşanıyor.

İŞKUR'LA ORTAK PROJE

Türkiye'de en çok antik kent ve kazının bulunduğu Antalya, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün hazırladığı ve İŞKUR'la işbirliği yaptığı TYP ile bu sorunu aştı. Türkiye geneline örnek teşkil edecek projeyle, Antalya'da devam eden kazılar ile antik kentlerin temizlik ve bakımı, kütüphaneler, müzeler ve turizm danışma büroları gibi alanlara toplam 591 personel alımı yapıldı.

BU YIL 591'E ÇIKARILDI

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, artık ihaleyle işçi alınıp çalıştırılamaması nedeniyle hazırladıkları TYP'nin, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü'nce kabul edildiğini, geçen yıl ilk olarak hem kazı alanları hem de müzeler ve antik kentlerde toplam 270 işçi alımı yaptıklarını söyledi. Projenin bu yıl da devam ettirildiğini belirten Acar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla önemle ihtiyaç duyulan hizmetlerde çalıştırılmak üzere personel sayısının 591'e çıkartıldığını açıkladı.

6 AY SÜRE 9 AYA ÇIKABİLİYOR

Projede çalışma süresinin 6 ay olduğu ancak 3 ay uzatılabildiğini belirten Acar, alımı yapılan 591 personelin arkeolojik kazılar başta olmak üzere kütüphaneler, turizm danışma büroları, müzeler, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, hizmet binaları ve ören yerlerinin temizlik, bakım ve güvenliği gibi işlerde görev yaptıklarını dile getirdi. Acar, turizm danışma bürolarındaki personelin ise İngilizce, Almanca, Rusça gibi diller bilen kişilerden seçildiğini söyledi.

HEM KAZI, HEM TEMİZLİK VE BAKIM

Antalya'nın özellikle antik kentlerdeki kazılar açısından örnek teşkil edecek işçi problemini çözdüğü projesi kapsamında alımı yapılan 591 personelin 350'den fazlası Perge, Rhodiopolis, Olympos, İdyrus, Arikanda, Aspendos, Karain, Libraton Come, Side, Alanya Kalesi, Patara, Xanthos, Myra Andriake, Mevlevihane ve Aziz Nicolaos anıt mezarı gibi kazılarda insan gücü gerektiren işlerde kullanılıyor. Ayrıca 50'nin üzerinde personel de yine bu antik kentlerle Lymra, Sillyon, Termessos, Phaselis, Selinus, Syedra, Selge, Myra gibi ören yerlerinin temizlik ve bakımını yapıyor.

ARKEOLOJİ ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETLİ STAJ

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, TYP projesi benzeri iki projeyle ilgili de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na öneride bulundu. Ören yerleri ve müzeler için 2 yıl süreli İŞKUR'dan özel güvenlik personeli çalıştırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ülke genelinde tüm müze ve ören yerleri için protokol yapılması teklifinde bulunuldu. Ayrıca, arkeoloji öğrencilerinin kazılarda yaz boyunca çalıştırılması, 3 ay süre ile kazılarda çalışarak mesleki tecrübelerini artırmaları, kendilerini geliştirmeleri ve bu çalışma kapsamında ücret almalarını sağlamaları için de İŞKUR programı hazırlandığı açıklandı.

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