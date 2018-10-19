Tarihi İpek Yolu'nun belediye başkanları Antalya'da buluşuyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nda, 30 ülkenin 67 kentinden 42 belediye başkanı ile 2 vali Antalya'da buluşacak. 4 gün sürecek forum 20 Ekim'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği ülkelerin belediye başkanlarını Antalya'da bir araya getirecek. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Dünya Vatandaşları Örgütü (WCO) Başkanı Young Hoon Kwaak, forum hakkında Su Otel'de gazetecilere bilgi verdi. Menderes Türel, 20 Ekim'de başlayacak forumun 4 gün süreceğini, forumda turizm ana başlığı altında 3 oturum gerçekleştirileceğini söyledi. Foruma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Türel, 2014 yılında Çin'de bu foruma Urumçi'de katıldığını ve orada 2018 yılında ev sahipliği arzusunu bildirdiğini söyledi.

ÖNEMLİ LİMANLARDAN BİRİ ANTALYA

Türel, İpek Yolu'nun önemli aktörlerinden birinin Türkiye olduğunu belirterek Antalya'nın tarihine vurgu yaptı ve "Kentimiz bugün bile dünyanın farklı ülkelerinin vatandaşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Antalyamız dünya barışına katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.

30 ÜLKEDEN KATILIMCI

Menderes Türel, 30 ülkenin 60 şehrinden 42 belediye başkanı, 2 vali ile 200 kişiyi Antalya'da ağırlayacaklarını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un foruma katılacağını belirten Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılmayı çok arzu ettiğini söyledi. Türel, "20-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek forumda 3 oturum düzenlenecek. Birinci oturumda Turizm, Küreselleşme ve İngilizce 6E olarak tabir edilen 'ekonomi, eğitim, çevre, etik, mühendislik ve eğlence' konuları ele alınacak. İkinci oturumda 'belediye hizmet ve yönetişimi ve 6E', üçüncü oturumda ise 'Şehir İçi diplomasi ve 6E' konuları görüşülecek" diye konuştu.

'ANTALYA DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ'

WCO Başkanı Young Hoon Kwaak ise dünyanın Antalya gibi şehirlere ihtiyacı olduğunu söyledi. 14 milyon turist ağırlayan Antalya'nın geçmişteki parlak tarihi ile insanları kucakladığını dile getiren Kwaak, "Gelecek nesillerin barış içinde yaşaması adına Antalya gibi şehirler çok önemli. İpek Yolu şehirlerini ya küreselleştireceğiz ya da yerelleştireceğiz. Eğer küreselleştirirseniz tarihsel varlıkların sonlanmasına doğru gidecektir. Eğer yerelleşirseniz dünyanın diğer kentleriyle iletişiminiz kopacaktır. Yeni bir bakış açısı getirdik. Globalleşme ve yerelleşme ikisi birlikte. Tarihsel varlıklarını hem modernize edeceksiniz, hem de tarihsel görkemini geleceğe taşıyacaksınız" dedi.

TÜREL'E ÖVGÜ

Belediye başkanlarının çoğunun insanları anlamak yerine onları yönetmeye çalıştığını dile getiren Kwaak, "Sizin belediye başkanınız bunun tam tersi. O Kaleiçi, Aspendos, Perge gibi önemli yerleri korumakla kalmıyor, 640 kilometre sahil şeridini de korumaya çalışıyor. Konyaaltı Pilajı'nı görünce şok oldum. Çok güzel olmuş. Kendisi burada olduğu için artık endişelenmiyorum. Antalya'dan başlayarak yeni bir döngü oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki 12 toplantının miladı Antalya olacak" dedi.



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