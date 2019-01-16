Tarihi camiye giren hırsız imamın cübbesini çaldı

BURSA'da, tarihi Kayhan Camisi'ne giren bir kişi, imamın cübbesi ile tespihlerini çaldı. Olay anı camide bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekiplerinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldığı İsa K. çıkarıldığı mahkemece 'akli dengesinin yerinde olmadığı' gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı yaklaşık 10 gün önce Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Camisi'nde yaşandı. Cami İmamı Erdoğan Metin, öğle namazını kıldırmak için cübbesini koyduğu dolaptan almak istedi. Ancak cübbeyi bulamadı. Tespihlerin de olmadığını fark edince durumdan şüphelenip, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde 35-40 yaşlarında bir kişinin camiden elinde bir poşetle çıktığını gören İmam, olayı polis ekiplerine bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin İsa K. olduğunu tespit etti. Polis, İsa K.'yi gözaltına alırken, çalınan cübbe cami görevlilerine teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen İsa K. akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

'CAMİDE BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI HOŞ DEĞİL'

Cami İmamı Erdoğan Metin, "Yaklaşık 10 gün önce hırsız kapıdan giriyor. Dolabımızda bulunan cübbeyi ve tespihleri alıyor ve poşete dolduruyor. Açık olan kapıdan çıkıyor. Namaz vaktinin dışında olan bir hadise. Bu gibi hadiselerin Allah’ın evinde, ibadethanelerimizden olması hoş bir durum değil. Duyarlı olmamız gerekiyor. Tasvip etmiyoruz. Yaşanan olaylar bizde infial yaratıyor. Camilerdeki yardım kasaları ve diğer malzemelerin çalınmasını son zamanlarda duyuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bu tip olaylara karşı önlem almamız gerekiyor" dedi.



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