Tarihi binalara yazılan yazılara tepki

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarihi binaların üzerine sprey boya ile yazılan yazılar büyük tepki görürken, vatandaşlar yetkililerin duruma bir an önce el koymasını istedi.

Tarsus ilçesindeki Kızılmurat Mahallesi'nde, geçen yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyenin desteğinde restorasyonu yapılan tarihi konakların duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı. Restorasyonu yapılarak butik otel, cafe ve konut olarak kullanılan tarihi binaların duvarlarına sprey ile yazılan çeşitli yazılar tepki çekti. Tarsus Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) Başkanı Okan Çalışkan, "Bu görüntü kentimize gelen yerli ve yabancı turistler ile biz Tarsus halkını çok üzmektedir. Özellikle Saint Paul Kuyusu'nun bulunduğu alanda ve Tarihi Evler Sokağı'nda birçok binanın duvarlarına boya ile yazılar yazıldığı görülmektedir" dedi.

Tarihi konakların kentte yaşayan herkesin ortak değeri olduğuna dikkat çeken Çalışkan, "Kimisi aşk, kimisi racon kesen sözler yazarak, tarihi mekanı süsleyen binalarımızı tahrip etmiştir. Bu yöntemlerle kente hainlik etmektedirler. Yapılan suçtur, bu konu tarafımızca yetkilere ihbardır. Burada yazılan yazılar çok çirkin bir görüntü arz ederken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler tarihi güzellik karşısında gördükleri tahripten üzüntü duyduklarını dile getirmekteler. Tarihi eserlere zarar verenleri uyaralım, gerekli mercilere bu durumu bildirelim. Kentimize ve tarihimize sahip çıkalım" diye konuştu.



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