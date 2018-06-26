Taksim üzerinde kara bulutlar

Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı. (FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da dolu alarmının ardından Taksim Meydanı'nın üstünü kara bulutlar sardı. AKOM, dolu yarım saat içinde yağmur başlayacağını ancak dolu beklenmediğini açıkladı.
(FOTOĞRAF)