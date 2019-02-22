Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL, () TAKSİM  Meydanı'nda tur otobüsünde çalışanlar  ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren...

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA/İSTANBUL, () TAKSİM  Meydanı'nda tur otobüsünde çalışanlar  ile bir arap turist arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Taksim Meydanı'nda yabancı turistlere otobüs ile tur hizmeti veren firma personelleri ile bir Arap turist arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tur otobüsünde çalışanların  tekme ve tokatlarına maruz kalan Arap turist, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF) 

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