TAKSİM CAMİİ MİNARESİ KÜLAH BÖLÜMÜ YERLEŞTİRİLDİ

Zeki GÜNAL

Taksim Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

Saat 17.30 sıralarında inşaat alanından vinçle kaldırılan minare külah bölümü yerine yerleştirildi. Külah bölümünün, 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

Görüntü Dökümü:

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HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Taksimdeki cami inşaatı

-Külahın vinçle kaldırılması

-Külahın yerleştirilmesi

AKTÜEL

-Yerden Cami inşaatı

-Külahı kaldırılarak yerine konulması

-Vatandaşların çalışmaları izlemesi

-Cep telefonlarıyla görüntülemeleri