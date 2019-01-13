Taksiciler, sokak köpeğini battaniye ile ısıttı

SAMSUN’da, sığındığı apartman girişinde soğuktan titreyen sokak köpeğine taksiciler sahip çıktı. Taksiciler, karnını doyurdukları köpeğin üzerini battaniye ile örttü.

İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi, Hürriyet Sokak'ta bir köpek, soğuktan ve yağmurdan korunmak için bir apartmanın girişine sığındı. Köpeğin soğuktan titrediğini gören bölgedeki taksi durağı çalışanları, yanlarına aldıkları battaniyeyi hayvanın üzerine örttü. Yiyecek verilip karnı da doyurulan sevimli köpek, battaniyenin altında uykuya daldı.

Hayvansever taksiciler, sokak hayvanlarına sahip çıkılması ve korunması çağrısında bulundu.



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