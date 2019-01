Takdir alan öğrencilere ücretsiz hamburger

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - YALOVA’nın Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmet veren et lokantasının işletmecisi, karnesinde takdir belgesi olan öğrencilere ücretsiz hamburger ikram etti. İşletme sahibi, kampanya kapsamında 4 günde 10 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

İşletmeci Mehmet Can, Kocaeli ve Yalova’da bulunan iş yerlerinde, takdir belgesi alan başarılı öğrencilere sosyal medya üzerinden 'ücretsiz hamburger' çağrısı yaptı. Can, "Çocuklar çok çalışkan, çok zeki. Akın akın geldiler. Aslında reklama ayıracağımız bütçeyi tamamıyla çocuklara ayırıyoruz. Eğitime destek veriyoruz bu şekilde. Çocuklar ikinci dönem arkadaşlarına anlatacak. Notları düşük olan öğrenciler bir yarışa girecek. 'Ben de hamburgerimi yiyeceğim' diye. Biz bunları yapmaya çalıştık. Yeter ki çocuklar okusun" dedi.



FOTOĞRAFLI