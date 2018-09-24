Tabiat parkı yakınındaki çöp depolama alanına tepki için yolu kapattılar

TRABZON'un Sürmene ilçesindeki, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı ekosistemi, güneyinde kurulan katı atık çöp depolama alanı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Trabzon, Rize Katı Atık Birliği (TRAB-Rİ-KAB) tarafından ilçede 11 yıldır çöp depolanan alana ulaşan yolu araçlarıyla ulaşıma kapatan vatandaşlar eylem yaptı, çöp dolu kamyonların geçişine izin vermedi. 2 saat kapalı kalan yol, jandarma ekiplerinin uyarıları üzerine açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanması uzun süreden bu yana çözülemeyen çevre sorunu haline geldi. Soruna çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize ile ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik; bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte, kıyıdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta çöp depolama alanı oluşturdu. Mevcut çöp depolama alanının kapasitesinin dolması üzerine, yeni çöp depolama alanı açıldı. 11 yıldır çöp depolanan alan, çevreye kötü kokular yayıldığını öne süren ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

YOL KESİP, TEPKİ GÖSTERDİLER

Dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan biri olan Çamburnu Tabiat Parkı'nın da güneyinde yer almasıyla sürekli tartışmaların odağı olan çöp depolama alanına, vatandaşların tepkisi sürüyor. Bölgede oturan yaklaşık 100 kişi, tabiat parkı içinden geçerek çöp depolama alanına ulaşan yol üzerinde toplanarak eylem yaptı. Vatandaşlar, yolu araçlarıyla ulaşıma kapatıp, çöp dolu kamyon ve TIR'ların geçişine izin vermedi.

'ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYORUZ'

İlçe sakinlerinden Bünyamin Seyrekbasan, kötü koku nedeniyle endişe içinde yaşamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Pis çöp kokusu yöre halkını yaşam kalitesi ve ruhsal olarak yıllarca olumsuz yönde etkilemektedir. Çöp sahası yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine çok yakın olduğundan çevre etkileri direkt halka yansımaktadır. Kamyonlardan sızan çöp suları yol boyunca çevreye dökülmektedir. Çöp suları yağmur sularına karışarak tarım arazilerine ve denize karışmaktadır. Sinek ve haşere bölgemizde tarımı ve sağlığı aşırı derecede tehdit etmektedir. Bu noktada taleplerimiz, gerekli önlemlerin alınması ve halkın korunmasıdır. Yaşanan durum, 10 yılı aşkındır kötü kokuyla iç içe ve sağlık yönünden endişe içinde yaşamak zorunda bırakmıştır. Acaba sesimizi duyan var mı? Nefes alamıyoruz" dedi.

'SULARIMIZI İÇEMİYORUZ'

Eylemcilerden Günay Ömeroğlu da kötü koku nedeniyle yaşamakta zorluk çektiklerini anlattı. Ömeroğlu, "Sularımızı içemiyoruz. Parayla su alıyoruz. Artık ona da para yetmiyor. Yukarılardan kaynak sularından alıp su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Önceden bizim sularımız öyle güzeldi ki, şimdi ise öyle değil. Çocuklarımız tatile geliyor, bu manzarayı görünce geri dönüyor. Bahçemizde ne yemek yiyebiliyor ne de çay içebiliyoruz. Kötü kokudan bir şey yutamıyorsunuz. Bu kadar rezillik, sorumsuzluk olmaz. Köyün içinde bu olur mu? Burada yaşanılır mı?" diye konuştu.

Yolu yaklaşık 2 saat kapalı tutan vatandaşlar, bölgeye gelen jandarma ekiplerinin uyarıları üzerine eylemlerini sonlandırdı.



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