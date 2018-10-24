Suzuki Katana 2019’da Türkiye’de

İSTANBUL, () - MOTOSİKLET dünyasının tecrübeli markalarından biri olan Suzuki, street tarzı yeni model motosikleti Katana’yı gün yüzüne çıkardı. Suzuki Katana, 2019 yılında Türkiye yollarıyla buluşacak.

Suzuki, 1981 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran Katana modeline yeniden hayat veriyor. Geçtiğimiz yıl Milano’da tanıtılan ve dünya çapında tüm motosiklet tutkunlarını heyecanlandıran Katana 3.0 konsepti ise seri üretim Katana’nın temellerini inşa etti.

Bu kapsamda yeni bir efsane yaratma amacıyla geliştirilen Katana, tasarım özellikleriyle retro modele atıfta bulunurken, ileri teknoloji seviyesi, güvenlik özellikleri, yüksek güç ve verimliliğe sahip motoru ve konforlu sürüş pozisyonu ile fark yaratıyor. Keskin burun tasarımıyla gergin ve agresif bir görünüme sahip olan Katana, LED farları ve stop grubuyla da modern bir görünüm sergiliyor.

Çok gelişmiş elektronik kontrol sistemiyle donatılan 999 cc hacmindeki su soğutmalı, 4 silindirli motor, Katana’da 150 HP güç üretiyor. 2005-2008 yılları arasında üretilen GSX-R100’de görev verilen motorun güncellenmiş versiyonu olan motorda, yeni bir gaz kelebeği kontrol sistemi kullanılarak, yüksek torkun daha geniş bir devir bandına yayılması amaçlanıyor.

Özel 4-2-1 egzoz manifoldu ile donatılan Katana’da kompakt, oldukça hafif ve bir o kadar rijit bir alüminyum şasiye görev veriliyor. Güçlendirilmiş ultra hafif salıncaklara sahip olan motosiklette, 4 pistonlu Brembo fren kaliperleri ve Fujico fren diskleriyle mükemmel bir frenleme performansına sahip olan Suzuki’nin efsanevi modelinde ayrıca modele özel geliştirilen Dunlop lastiklere, üç farklı sürüş moduna ve torkun optimum seviyede yere aktarılmasına olanak tanıyan sınırlı kaydırmalı debriyaj sistemine yer veriliyor.

Katana, 2019 yılında ise Türkiye yollarıyla buluşacak.