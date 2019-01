Suudi genç kız çene estetiği için geldiği İstanbul'da kabusu yaşadı

Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () ESTETİK çene ameliyatı için 3 yıl önce, 18 yaşındayken Türkiye'ye gelen Suudi genç kızın hayatı çene, estetik kalça ve belden yağ aldırma ameliyatlarının ardından kabusa döndü. Shoq Khlalid Alharbi'ye iddiaya göre ameliyatta bakteri bulaştı ve vücudunda deri kaybı oluşmaya başladı. Bir türlü tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle organ yetmezliği yaşamaya başlayan Alharbi, 3 yıl içerisinde tedavi olabilmek için 56 operasyon daha geçirdi. Genç kız daha sonra operasyonu gerçekleştiren doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.

SADECE ÇENE AMELİYATI OLACAKTI

Londra’da bir üniversitede okuyan Shouq Khalid Alhabri , sosyal medyada paylaşılan estetik operasyonlardan etkilenerek İstanbul’da özel muayenehanesi olan estetik cerrahı Ö.E ile iletişime geçti. Daha sonra 27 Temmuz 2015’te annesi ve kız kardeşi ile İstanbul’a gelen Alharbi, başlangıçta sadece çene ameliyatı olmak üzere cerrahla görüştü. Görüşmede genç kızın, doktorun da yönlendirmesi ile belden yağ aldırma ve kalça silikon estetiği yaptırmaya karar verdiği iddia edildi. Toplam 10 bin dolara anlaşan Alharbi, 4 Ağustos 2015'de cerrahın anlaşması olduğu ileri sürülen özel bir hastanede gerekli tahliller ve tespitlerin yapılmasının ardından ameliyata girdi. Çene ve diğer ameliyatların ardından genç kızın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Narkozun etkisinden çıktıktan sonra durumu ağırlaşan Alharbi’nin operasyon geçirdiği bölgelerde koyu renkli yumru büyüklüğünde morarmalar ve çürümeler oluştu.

KONSOLOSLUĞUN GİRİŞİMİYLE BAŞKA HASTANEYE YATIRILDI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, aile sağlık durumu giderek kötüleşen genç kızın tam teşekküllü bir hastaneye nakil edilmesini istedi. Ancak hastane yönetimi hastanın yüzde 80 hayati tehlikesinin olduğunu belirterek ailenin talebini geri çevirdi. Bunun üzerine aile, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ile görüştü ve kızlarının hastaneye nakil edilmesi yardım istedi. Başkonsolosluğun da girişimi ile Alharbi’nin hastaneye yatışı yapıldı. Burada 1 ay içinde 21 ayrı ameliyata giren genç kızın tedavi masrafları toplam 519 bin 814 lira tuttu. Daha sonra hastanenin de yönlendirmesi ile genç kızın tedavisinin Almanya’da devam ettirilmesi kararlaştırıldı. 11 Eylül 2015’te Alharbi’nin nakli özel bir ambulans uçakla Almanya’daki hastaneye yapıldı.

TEDAVİSİ ALMANYA'DA SÜRÜYOR

Almanya’da da 36 kez ameliyat masasına yatan Shouq Khalid Alhabri’nin tedavi masrafları yaklaşık 60 bin Euro tuttu. Baba Alharbi’nin bu süreçte kızının tedavi masraflarını ödeyebilmek için Suudi Arabistan’da bulunan villa tipi 2 gayrimenkul ve 2 lüks aracını sattığı, üzerine bir de 2 milyon 500 bin riyal borç aldığı iddia edildi. Shouq Khalid Alhabri’nin halen tek başına hayatını idame ettiremiyor. Devam eden tedavi kapsamında birkaç operasyona daha girmesi gereken Alharbi’nin maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamadığı ileri sürüldü.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Genç kız, 3 yılın ardından mahkemeye başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davacı, haksız eylem nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi için şimdilik, 539 bin 814 Türk Lirası 75 kuruş, 59 bin 114 Euro 32 sent ve 28 bin dolar maddi tazminat ile 200 bin lira olan manevi tazminatın davalılar tarafından ödenmesini istedi.

Shouq Khalid S. Alhabri’nin avukatı Madona Movsesyan yargı süreci hakkında ’ya bilgi verdi. Movsesyan, "Müvekkilimiz Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelerek bir takım estetik operasyonları geçirmiştir. Bu operasyon sırasında vücudu bakteri kapmış ve sağlığına geri dönebilme adına 1 milyon Türk Lirası’na yakın bir tedavi masrafı yapmıştır. Şu an sağlığına henüz kavuşabilmiş değil. Her iki kalça lop ve bel bölgesinden et parçaları alınarak yerine suni deriler takılmış. Biz de bu operasyonu yapan ilgili hekime ve hastaneye karşı dava açmış bulunmaktayız. Yargılama sürecimiz devam etmektedir.“ dedi.

CERRAH Ö.E: TABURCU OLDUĞUNDA SAĞLIK SORUNU YOKTU

Öte yandan ’ya konuşan estetik cerrahı Ö.E, genç kızın operasyondan 1-2 gün sonra taburcu olduğunu olaydan sonra hep birlikte dışarıda yemek yediklerini bu sürede hiçbir sağlık sorununun olmadığını belirtti. Aynı ameliyatı Alharbi’nin diğer kız kardeşine de yaptığını belirten Ö.E, operasyondan yaklaşık 8 gün sonra Shouq Khalid Alhabr'ın şikayetlerinin başladığını söyledi. Söz konusu rahatsızlığın kalça bölgesindeki hijyen sorunlarından dolayı yaşanmış olabileceğini kaydeden Ö.E, ayrıca olaydan sonra ailenin kendisiyle irtibata da geçmediğini söyledi.

İLK DURUŞMA 5 MART’TA

Dava dosyasını inceleyen mahkeme, ön inceleme duruşmasının 5 Mart 2019 görülmesine karar verdi.

