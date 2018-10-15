Erhan TEKTEN - İSTANBUL () - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin üstü yapılacağı belirtildi.
Suudi Başkonsolosluğu'nda inceleme yapılacak
Erhan TEKTEN - İSTANBUL () - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin...
Erhan TEKTEN - İSTANBUL () - 2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin üstü yapılacağı belirtildi.
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